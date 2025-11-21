La Royal Air Maroc s’apprête à recevoir son 12ème Boeing 787

Royal Air Maroc attend son 12e Boeing 787-8 en leasing, en repeinture à Haikou (Chine), pour densifier son réseau moyen et long-courrier

Royal Air Maroc va prendre livraison de son 12e Boeing 787, un 787-8 loué au lessor chinois CCB Financial Leasing, qui sera le 63e avion de la flotte de la compagnie. Cet appareil, qui était opéré par la compagnie chinoise Xiamen Airlines, est actuellement à l’aéroport de Haikou en Chine pour sa livrée aux couleurs de la RAM et devrait rejoindre la base de Casablanca d’ici fin novembre pour être déployé sur des lignes moyen et long-courrier.

Cet appareil viendra consolider le réseau de la RAM, notamment sur ses lignes phares telles que São Paulo au Brésil, New York et Montréal, Dubaï, Doha au Qatar et Pékin en Chine, permettant d’augmenter les fréquences et la capacité vers l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l’Asie.

Cette livraison intervient un an après les deux derniers 787-9 CN-RHA et CN-RHB livrés à la RAM après le désistement de la compagnie canadienne WestJet. La RAM, qui compte lancer la liaison Casablanca – Los Angeles et rouvrir la liaison vers Boston en mai 2026, avait besoin de renfort.

Enfin, l’extension de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, avec l’arrivée du TGV et une capacité portée à 90 millions de passagers par an d’ici 2030, accompagnera cette croissance de la flotte et du réseau.