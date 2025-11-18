L’ONMT dévoile « Maroc, Terre de Football », un film pour célébrer la passion sportive du Royaume

Avec la nouvelle campagne de communication et cette signature « Maroc, Terre de football », l’Office National Marocain du Tourisme en écho à la Fédération Royale Marocaine de Football, affirme la place du football comme un véritable moteur d’attractivité, un trait d’union national et un facteur majeur de rayonnement du Royaume sur la scène internationale.

À quelques semaines de la CAN 2025 et alors que le Maroc s’impose désormais comme l’une des grandes nations du football mondial, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) accompagne la Fédération Royale Marocaine de Football en révélant « Maroc, Terre de Football », un film inspiré par la ferveur exceptionnelle qui unit tout un pays autour du ballon rond.

Le Maroc, déjà célébré comme «Terre de lumière», enrichit aujourd’hui sa signature avec une nouvelle dimension : « Maroc, Terre de Football ». Ce mardi 18 novembre à Rabat, l’ONMT a dévoilé cette nouvelle signature, lors d’un événement exceptionnel organisé en partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de Football.

La présentation de cette nouvelle campagne a été faite par Fouzi Lekjaa, Président de la Fédération Nationale Marocaine de Football et Achraf Fayda, Directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme. Les deux institutions ayant, rappelons-le, scellé en avril dernier, une convention stratégique autour d’une ambition commune, celle de faire rayonner l’image du Maroc à travers le football.

Le film qui accompagne cette campagne offre une vision raffinée et poétique du Royaume, où le sport se déploie comme un souffle vital, animant la vie quotidienne et révélant la passion qui unit tout un pays.

Le football, marqueur émotionnel puissant

Au centre du récit de ce nouveau film, un Maroc porté par l’enthousiasme populaire et l’élan sportif où le football s’est imposé comme un langage national. Il fait battre les cœurs dans les stades, anime les médinas dès le plus jeune âge, rapproche les familles dans les cafés, enflamme les plages où se bousculent les rêves d’enfants, et accompagne chaque instant de la vie quotidienne. C’est cette vérité simple et puissante que l’ONMT a souhaité célébrer à travers un film qui révèle la profondeur de ce lien entre le pays et ce sport. Le football représente ici un marqueur émotionnel puissant, partagé par toutes les générations et tous les territoires.

L’ONMT a ainsi utilisé cette passion nationale comme un levier de storytelling pour renforcer l’attractivité du pays, en cohérence totale avec le calendrier (CAN 2025) et le momentum historique du football marocain.

Le film se distingue également par un choix créatif fort : faire du soleil un personnage à part entière en référence à la campagne « Maroc, Terre de lumière ». Fidèle compagnon de route des Marocaines et des Marocains, il traverse les villes, éclaire les terrains de quartier, glisse entre les bâtiments pour mieux contempler les matchs improvisés, se suspend pour laisser la ferveur s’exprimer, puis se retire lorsque les coups de sifflet finaux résonnent.

Le soleil devient ainsi un fil narratif subtil qui relie les scènes, les lieux et les émotions, et qui symbolise un pays qui accueille, accompagne et élève. Ce dispositif offre une lecture artistique forte et donne au film une dimension quasi-manifeste avec cette signature « Ici, le football brille autant que le soleil. »

Achraf Hakimi et Brahim Diaz, figures emblématiques de la sélection nationale, sont ici les spectateurs bienveillants d’une jeunesse talentueuse et ambitieuse. Leur présence incarne la continuité d’une nation sportive tournée vers l’avenir, fière de ses performances et consciente de l’élan collectif qui la porte. Leur présence renforce la crédibilité du film auprès des publics internationaux et crée un trait d’union entre performance et culture populaire. L’enjeu d’incarnation est ainsi pleinement rempli.

Un Maroc multiple

La musique réinterprétée de « Can’t Take My Eyes Off You » par la voix singulière de Meryem Aboulouafa donne au film une tonalité chaleureuse et sensible, comme une déclaration d’attachement au Maroc, à son peuple et à l’émotion partagée qui entoure chaque match.

Ainsi, le film remplit parfaitement sa mission de branding territorial. Il montre Le football représente ici un marqueur émotionnel puissant, contemporain, attachant, dynamique. On y trouve médinas, plages, quartiers, terrains du quotidien, atmosphères populaires et symboles modernes. Le football fonctionne ici comme un révélateur de la diversité esthétique du pays. L’image projetée est authentique, inclusive et valorise la modernité du Maroc sans jamais effacer ses racines.

« Maroc, Terre de Football » sera diffusé à partir du 17 novembre simultanément dans plus de dix marchés internationaux en digital, via un film de 90 secondes et ses déclinaisons. Au Maroc, la campagne s’exprimera également en télévision, affichage, presse et radio, afin de partager largement cette célébration d’un pays dont la passion du football fait rayonner l’identité et l’hospitalité.