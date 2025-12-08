Maroc : la note du Haut-Commissariat au Plan en 5 points

A la Une
Par

Voici les principaux points de la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative aux comptes nationaux des secteurs institutionnels de l’année 2024 :

1. Le produit intérieur brut (PIB), aux prix courants, a enregistré une valeur de 1.596,8 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 7,9%.

2. Les sociétés financières et non financières ont créé 45,7% de la richesse nationale et ont disposé de 16,6% du revenu national brut disponible. Elles ont contribué pour 60,3% à l’épargne nationale et pour 59,2% à l’investissement (formation brute du capital fixe).

3. Le secteur des administrations publiques a créé 14,8% du PIB et 20,3% du revenu national brut. Sa part dans la FBCF nationale était de 14,7%.

4. Les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) ont produit 28,4% de la richesse nationale et ont disposé de 63,1% du revenu national brut disponible. Ils ont participé à la création de 26,8% de l’épargne nationale et de 26,1% de l’investissement.

5. Le pouvoir d’achat des ménages s’est amélioré de 5,1 points au lieu de 1,8 points en 2023.

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite