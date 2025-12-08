Maroc : la note du Haut-Commissariat au Plan en 5 points

Voici les principaux points de la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative aux comptes nationaux des secteurs institutionnels de l’année 2024 :

1. Le produit intérieur brut (PIB), aux prix courants, a enregistré une valeur de 1.596,8 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 7,9%.

2. Les sociétés financières et non financières ont créé 45,7% de la richesse nationale et ont disposé de 16,6% du revenu national brut disponible. Elles ont contribué pour 60,3% à l’épargne nationale et pour 59,2% à l’investissement (formation brute du capital fixe).

3. Le secteur des administrations publiques a créé 14,8% du PIB et 20,3% du revenu national brut. Sa part dans la FBCF nationale était de 14,7%.

4. Les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) ont produit 28,4% de la richesse nationale et ont disposé de 63,1% du revenu national brut disponible. Ils ont participé à la création de 26,8% de l’épargne nationale et de 26,1% de l’investissement.

5. Le pouvoir d’achat des ménages s’est amélioré de 5,1 points au lieu de 1,8 points en 2023.