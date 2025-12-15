La CAF lance le Guide Ultime de la CAN Maroc 2025

lors que l’enthousiasme continue de monter à travers le continent pour la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, qui débutera le dimanche 21 décembre 2025, la Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé une publication complète constituant Le Guide Ultime destiné à accompagner les journalistes, les fans et les principaux acteurs en amont du plus grand événement footballistique d’Afrique.

Ce Guide propose un aperçu approfondi des 24 équipes nationales participantes, des informations essentielles sur le tournoi, des profils de joueurs, des villes hôtes, des stades, du transport et de la logistique, ainsi qu’une riche présentation de l’histoire et du patrimoine de la plus prestigieuse compétition de football du continent.

Le Guide a été conçu comme la ressource de référence pour tous ceux qui couvriront ou assisteront à la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025.

Pour télécharger un exemplaire du Guide Ultime des Médias.