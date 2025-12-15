La Royal Air Maroc annonce 10 nouvelles destinations pour 2026

À compter d’avril 2026, au départ de Casablanca, Royal Air Maroc ouvrira trois nouvelles lignes inédites vers Alicante et Palma de Majorque en Espagne et Vérone en Italie, et relancera des lignes interrompues vers Beyrouth, Bilbao, Lille, Tripoli et Pointe-Noire.

La Royal Air Maroc annonce un renforcement significatif de son réseau européen, méditerranéen et africain avec le lancement de trois liaisons inédites au départ de Casablanca à partir d’avril 2026 : Alicante (Espagne), Palma de Majorque (Espagne) et Vérone (Italie). Ces nouvelles routes seront opérées par des Boeing 737-800 et 737 MAX 8.

Parallèlement, la compagnie relance entre avril et juillet 2026 cinq lignes précédemment suspendues. Beyrouth (Liban) et Bilbao (Espagne) avaient été interrompues en 2020 en raison des difficultés financières liées à la pandémie de Covid-19. Lille (France) et Pointe-Noire (République du Congo) n’ont plus été desservies depuis plus d’une décennie. Quant à Tripoli (Libye), les vols avaient été suspendus en février 2015 pour des raisons de sécurité ; une délégation de RAM s’était rendue le 14 février 2024 à l’aéroport international de Mitiga, près de Tripoli, pour évaluer les conditions de sécurité et les mesures opérationnelles avant cette reprise.

Tous ces vols sont déjà disponibles à la vente depuis le 15 décembre 2025 et seront assurés par des Boeing 737-800 et 737 MAX 8, offrant une capacité adaptée aux routes moyen-courrier.

Ces ajouts s’inscrivent dans une dynamique d’expansion continue : la RAM lancera en janvier 2025 la ligne Casablanca-Saint-Pétersbourg (Russie), opérée en Boeing 737, et en juin 2025 Casablanca-Los Angeles (États-Unis), assurée par des Boeing 787-8 Dreamliner.

Enfin, la Royal Air Maroc augmentera ses fréquences sur plusieurs routes long-courrier stratégiques, notamment São Paulo, Miami, Washington et Dubaï, grâce à l’intégration progressive de nouveaux appareils long-courriers à sa flotte, en l’occurence, des Boeing 787.