Espagne: seize joueurs de La Liga attendus à la CAN 2025 au Maroc

Seize joueurs issus de onze clubs du championnat espagnol de football prendront part, avec leurs sélections respectives, à la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue au Maroc du 21 décembre au 18 janvier prochain.

Cette compétition continentale majeure, qui réunira l’élite du football africain, se déroulera en parallèle des 17e, 18e, 19e et 20e journées du championnat d’Espagne, ainsi que de plusieurs rencontres de la Coupe du Roi, impactant directement les effectifs de plusieurs clubs.

Le Maroc est le pays le plus représenté parmi les joueurs évoluant en Liga, avec Brahim Díaz (Real Madrid), Sofyan Amrabat et Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Azzedine Ounahi (Gérone) et Ilias Akhomach (Villarreal).

Le Real Betis sera le club le plus touché par ce rendez-vous continental, avec trois absences notables : les Marocains Amrabat et Ezzalzouli, ainsi que l’international congolais Cédric Bakambu. Le Séville FC devra, de son côté, se passer de ses attaquants nigérians Akor Adams et Chidera Ejuke.

D’autres formations espagnoles seront également affectées. Levante sera privé du Camerounais Etta Eyong, tandis que l’Espanyol et Osasuna devront respectivement composer sans Charles Pickel (RD Congo) et Enzo Boyomo (Cameroun).

Le Rayo Vallecano verra s’envoler deux internationaux africains, Randy Nteka (Angola) et Pathé Ciss (Sénégal). Villarreal devra se passer du Sénégalais Pape Gueye, tandis que Majorque sera privé d’Omar Mascarell (Guinée équatoriale) et le Real Oviedo de l’Angolais David Carmo.