La ville d’Ancône proclamée Capitale italienne de la culture 2028

La commission a qualifié d' »excellente » la candidature de la capitale de la région des Marches sur la côte adriatique italienne, grâce à son projet intitulé « Ancône maintenant ». Retenu à l’unanimité pour sa qualité culturelle, ce projet est axé sur la valorisation du territoire et le renforcement de son rôle portuaire et artistique.

Ancône a présenté un « modèle de développement culturel solide et cohérent, capable d’allier identité et ouverture internationale, dans une vision englobant la régénération et l’inclusion » assorti d' »un programme d’interventions ambitieux qui s’adresse à un public large et diversifié », précise un communiqué du ministère de la Culture, faisant savoir que dix villes étaient en lice pour le titre de Capitale italienne de la culture 2028.

Le dossier présenté par Ancône associe la mer, la mémoire et l’innovation avec plus de 80 projets entre les musées, les arts et la régénération urbaine, impliquant des artistes et des institutions italiennes et internationales.

« Le titre de Capitale italienne de la culture, qui revient aux Marches pour la deuxième fois après Pesaro 2024, témoigne de l’immense potentiel de notre région et la richesse d’un patrimoine qui aspire à être reconnu par l’Italie et le monde entier », a déclaré le président de la Région, Francesco Acquaroli.

« Nous sommes profondément fiers de cette distinction, qui récompense un travail d’équipe entre les institutions, la région et la communauté », s’est-il réjoui, ajoutant que la Région des Marches a soutenu sans réserve la candidature d’Ancône, qui a réussi à mettre en valeur son identité et l’héritage de son histoire millénaire en les inscrivant dans une vision contemporaine et tournée vers l’avenir.