Sommet Washington-Tokyo : Sanae Takaichi face aux exigences militaires de Donald Trump

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi rencontre ce jeudi 19 mars le président Donald Trump à la Maison Blanche, un sommet diplomatique sous haute tension marqué par le blocage iranien du détroit d’Ormuz.

Dans un contexte de crise énergétique mondiale, le Japon se trouve dans une position stratégique délicate. Dépendante à 95 % du pétrole du Moyen-Orient, dont 70 % transite par le détroit d’Ormuz actuellement obstrué par l’Iran, la quatrième économie mondiale subit de plein fouet l’envolée des coûts de l’énergie. Si Donald Trump exige une implication militaire de ses alliés pour rouvrir cette artère vitale, Sanae Takaichi oppose la Constitution pacifiste de son pays, qui limite strictement l’envoi de forces d’autodéfense à l’étranger.

La dirigeante japonaise, qui a promis d’être « franche » avec le président américain, mise sur le volet économique pour préserver ses bonnes relations avec Washington. Le Japon propose un investissement massif de 550 milliards de dollars aux États-Unis en échange d’une réduction des droits de douane de 25 % à 15 %. Elle entend également soumettre des projets de coopération technologique portant sur l’exploitation sous-marine de terres rares dans le Pacifique, un secteur crucial pour l’industrie de pointe.

Sur le plan géopolitique, Tokyo craint un désengagement américain dans la zone Indo-Pacifique au profit du dossier iranien. Alors que l’administration Trump prépare une offensive contre Téhéran, Sanae Takaichi s’inquiète de la stabilité régionale face à une Chine de plus en plus influente. Ce sommet constitue un test majeur pour la Première ministre, dont la popularité intérieure est fragilisée par une croissance anémique et une dette publique record.