Crise du Golfe : Donald Trump menace l’Iran d’une riposte militaire massive

Le président américain Donald Trump a adressé une mise en garde sévère à l’Iran après des frappes croisées ayant visé des infrastructures gazières stratégiques dans le Golfe, menaçant Téhéran d’une destruction totale du gisement de South Pars en cas de nouvelle agression contre le Qatar.

Dans une déclaration officielle publiée ce jeudi 19 mars 2026, le locataire de la Maison-Blanche a révélé qu’Israël avait mené une attaque ciblée contre une section du champ gazier iranien de South Pars, en représailles aux tensions régionales. Donald Trump a précisé que les États-Unis n’étaient pas informés de cette opération spécifique et a formellement dédouané le Qatar de toute implication ou connaissance préalable de l’assaut israélien.

En réponse, l’Iran a frappé une partie des installations de gaz naturel liquéfié (GNL) du Qatar, une action que le président américain qualifie d’« injustifiée et injuste ». Pour stopper l’escalade, Washington affirme avoir obtenu l’engagement qu’Israël ne mènerait plus d’attaques contre le gisement de South Pars, à la condition expresse que Téhéran cesse ses hostilités envers l’émirat qatarien, jugé « innocent » dans ce dossier.

La menace américaine est sans équivoque : si les infrastructures énergétiques du Qatar sont de nouveau visées, les États-Unis procéderont, avec ou sans le concours d’Israël, à la destruction complète du complexe de South Pars. Donald Trump souligne qu’il ne souhaite pas autoriser un tel niveau de violence en raison des « implications à long terme » pour l’avenir de l’Iran, mais assure qu’il n’hésitera pas à utiliser une force d’une puissance inédite pour protéger les intérêts gaziers régionaux.