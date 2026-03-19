Etats-Unis : la Réserve fédérale maintient ses taux inchangés

Dans son communiqué publié à l’issue de la réunion de deux jours du Comité de politique monétaire (FOMC), l’institution indique que « l’incertitude quant aux perspectives économiques reste élevée. Les implications des événements au Moyen-Orient pour l’économie américaine sont incertaines ».

Malgré ce contexte, les responsables de la Fed soulignent que « les indicateurs disponibles suggèrent que l’activité économique progresse à un rythme soutenu », tandis que la création d’emplois demeure faible et que le taux de chômage a peu évolué ces derniers mois. Ils précisent également que l’inflation reste relativement élevée, réaffirmant que le FOMC poursuit ses objectifs de plein emploi et de stabilité des prix, avec un taux cible de 2 % à long terme. Les prévisions de la Fed indiquent par ailleurs que l’inflation pourrait atteindre 2,7 % d’ici la fin de 2026, contre une estimation de 2,4 % formulée en décembre dernier, soulignant la nécessité d’une vigilance continue face aux pressions inflationnistes.

Les responsables ont en revanche légèrement amélioré leur prévision de croissance (+2,4% contre +2,3% auparavant), tandis que le chômage est toujours attendu à 4,4%, son niveau actuel.

Après les baisses cumulées de 0,75 point de pourcentage opérées l’an dernier, le taux directeur se situe dans une fourchette de 3,5 % à 3,75 %, son niveau le plus bas depuis près de trois ans. Ce taux de référence influence directement le coût du crédit pour les ménages et les entreprises américaines, notamment en matière de prêts immobiliers, de crédits à la consommation et de financement des entreprises. Certains investisseurs envisagent désormais la possibilité d’un maintien des taux jusqu’à la fin de l’année, la Fed devant composer avec les répercussions inflationnistes du contexte international actuel.

« Le Comité serait prêt à ajuster l’orientation de la politique monétaire si nécessaire, en cas de risques susceptibles d’entraver la réalisation de ses objectifs », précise le communiqué.