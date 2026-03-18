Nigeria : au moins 80 terroristes tués par l’armée dans le nord-est

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L’armée nigériane a annoncé, mercredi, avoir tué au moins 80 terroristes lors d’une opération de défense contre une attaque à Borno, dans le nord-est du Nigeria.

Les assaillants, liés aux groupes Boko Haram et à l’État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), ont tenté d’attaquer une position militaire près de la frontière avec le Niger. Grâce à une réponse rapide et coordonnée, incluant des forces aériennes, l’armée a repoussé l’assaut et neutralisé des combattants, y compris des commandants notoires.

Cette opération survient après une série d’attentats-suicides à Maiduguri, la capitale de l’État de Borno, qui a fait 23 morts et plus d’une centaine de blessés, marquant l’une des attaques les plus meurtrières des dernières années. Malgré les efforts militaires pour contrer la montée des violences dans la région, Borno et d’autres zones du nord du pays continuent de faire face à des attaques terroristes.

Par atlasinfo
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