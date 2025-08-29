Le secrétaire d’Etat US en visite au Mexique et en Équateur pour parler immigration et lutte anti-drogue

Au cours de ces visites, le chef de la diplomatie américaine cherchera à obtenir « des mesures rapides et décisives pour démanteler les cartels, mettre fin au trafic de fentanyl, mettre un terme à l’immigration clandestine et lutter contre les acteurs malveillants intercontinentaux », a détaillé Tommy Pigott, porte-parole du département d’Etat, dans un communiqué.

Il s’agira de la troisième visite en Amérique latine du secrétaire d’Etat américain depuis l’entrée en fonction de l’actuelle administration américaine en janvier dernier, mais une première au Mexique, pays voisin et partenaire crucial des Etats-Unis dans divers domaines.

Mercredi, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a indiqué que Marco Rubio viendrait signer un accord permettant d’instituer des groupes de travail sur le fentanyl, un opioïde responsable de dizaines de milliers d’overdoses mortelles aux Etats-Unis chaque année.

En Equateur, Marco Rubio doit rencontrer le président Daniel Noboa pour aborder plusieurs questions d’intérêt commun, selon le porte-parole du département d’Etat.