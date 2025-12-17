Visite de travail au Maroc de Sarah El Haïry, Haute-Commissaire à l’Enfance

Sarah El Haïry, Haute-Commissaire à l’Enfance et ancienne ministre déléguée chargée de l’Enfance, de la Jeunesse et des Familles, effectue à partir les 17 et 18 décembre une visite de deux jours au Maroc.

Mme El Haïry rencontrera des acteurs marocains du secteur de la protection de l’enfance, appartenant à la société civile et aux associations locales, aux administrations, à l’instar ou au monde économique. Elle rencontrera notamment des associations telles que l’AMESIP et INSAF, le Haut-Commissariat au plan ou encore l’Unicef Maroc.

Elle travaillera avec ses interlocuteurs marocains à l’identification des priorités communes dans les domaines de la petite enfance, de la jeunesse, de l’éducation et des coopérations économiques.

Cette visite s’inscrit dans l’agenda du partenariat d’exception renforcé entre la France et le Maroc conclu en octobre 2024 à l’occasion de la visite d’État du président français à l’invitation du Roi.

L’un des objectifs de ce partenariat est l’approfondissement de la relation franco-marocaine au service de la cohésion sociale et il reconnaît par ailleurs l’apport de la jeunesse et de la société civile.

Ayant grandi au Maroc avant de poursuivre ses études et ses engagements politiques en France, élevée par des parents marocains, le parcours de Sarah El Haïry témoigne lui-même de la profondeur des liens humains qui unissent les deux pays.

Engagée de longue date autour des défis de la jeunesse, Sarah El Haïry entend continuer à œuvrer au rapprochement entre les sociétés française et marocaine.