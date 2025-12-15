Le SG de l’ONU Antonio Guterres condamne l’attaque terroriste « odieuse » à Sidney

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fermement condamné l’attaque « terroriste odieuse » ayant visé dimanche des membres de la communauté juive qui célébraient le premier jour de Hanoukka à Sydney.

La fusillade a visé le rassemblement annuel « Chanukkah by the Sea » (Hanoukka au bord de la mer), qui réunissait plus d’un millier de personnes sur la plage de Bondi Beach, l’une des plus fréquentées d’Australie.

Dans un communiqué lu lundi par son porte-parole adjoint lors d’un briefing à New York, le SG de l’ONU a réitéré que les attaques contre les communautés religieuses et les célébrations pacifiques portent atteinte aux valeurs fondamentales de tolérance, de coexistence et de dignité humaine.

Au moins 15 personnes ont été tuées et 29 autres ont été blessées dans cette attaque menée, selon les autorités australiennes, par un père de 50 ans et son fils de 24 ans.

Ces autorités ont qualifié l’attaque d' »acte terroriste » et ont découvert des engins explosifs présumés dans un véhicule lié aux suspects, stationné près de la plage. Six armes à feu, légalement détenues par le tireur de 50 ans, ont été saisies.