« ValenciaPhoto 2026 »: le choix du Maroc comme invité d’honneur, une reconnaissance du travail mené pour développer la scène photographique (Qotbi)

S’exprimant lors d’une rencontre au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain pour la présentation de cette grande manifestation culturelle, prévue en mai 2026 à Valence en Espagne, M. Qotbi s’est félicité de cette distinction qui s’inscrit dans le droit fil de la vision éclairée du Roi Mohammed VI en faveur du développement des musées et de la promotion de la culture et des arts, et qui consacre les efforts du Royaume pour renforcer la reconnaissance de la photographie en tant qu’art à part entière.

Le président de la FNM a mis en avant, dans ce contexte, l’action de la Fondation pour l’enrichissement des collections, le soutien aux artistes et la création du Musée national de la photographie, contribuant ainsi au rayonnement culturel du Royaume.

M. Qotbi a saisi cette occasion pour saluer la solidité des liens historiques, culturels et humains unissant le Maroc et l’Espagne, relevant que la culture et l’art constituent un vecteur de rapprochement des peuples et de renforcement du dialogue euro-méditerranéen, dans le cadre d’une diplomatie culturelle agissante.

Placée sous le thème « Pays de la Méditerranée », l’édition 2026 du festival « ValenciaPhoto » ambitionne d’explorer la richesse culturelle, historique et géopolitique de cet espace commun à travers une programmation mêlant expositions, débats et rencontres.

Cette édition, qui commémore le bicentenaire de la photographie, mettra ainsi en lumière des thématiques liées aux dynamiques culturelles et sociales du bassin méditerranéen, notamment les relations entre traditions et modernités, les enjeux environnementaux, les mouvements migratoires et les défis sociopolitiques.

La dynamique croissante de la scène photographique marocaine ainsi que l’action des institutions culturelles nationales, notamment le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain, occupent une place centrale dans la programmation annoncée.