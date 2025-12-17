Ryanair ouvre sa 5e base à Rabat : 200 M€ et sept nouvelles liaisons européennes dès avril 2026

Ryanair a annoncé l’ouverture de sa cinquième base au Maroc, avec un investissement de 200 millions d’euros et le déploiement de deux avions, pour desservir sept nouvelles destinations européennes dès avril 2026.

Ryanair lance sa 5ème base marocaine à Rabat-Salé, un investissement de 200 millions d’euros et 2 avions basés. Cette nouvelle base, annoncée en présence de responsables de la compagnie irlandaise et de la ministre du Tourisme Fatima Zahra Ammor, portera l’investissement de Ryanair au Maroc à plus de 1,6 milliard de dollars et soutiendra plus de 8 500 emplois directs et indirects.

Dès avril 2026, la base desservira sept nouvelles destinations à raison de deux vols par semaine, à partir du 31 mars 2026:

Valence (Espagne)

Francfort Hahn (Allemagne)

Pise (Italie)

Nuremberg (Allemagne)

Porto (Portugal)

Milan Bergame (Italie)

Karlsruhe Baden-Baden (Allemagne)

Ces lignes apporteront 79 000 sièges supplémentaires, une augmentation de 49% de la capacité de Ryanair à l’aéroport de Rabat-Salé, qui va de pair avec l’expansion de l’infrastructure, avec un nouveau terminal presque terminé.

Eddie Wilson, PDG de Ryanair, a fait remarquer que cette base « fait de Rabat une destination de premier plan avec son histoire, sa culture, sa côte et son style de vie » en travaillant en étroite collaboration avec l’Office national marocain du Tourisme. L’ouverture créera aussi plus de 800 emplois locaux, dont 60 emplois hautement qualifiés pour les pilotes et le personnel navigant.