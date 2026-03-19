La crise au Moyen-Orient au cœur d’entretiens du SG de l’ONU avec des responsables européens

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La crise au Moyen-Orient, le multilatéralisme ainsi que des questions d’intérêt commun ont été au cœur des entretiens que le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a eus mercredi à Bruxelles avec de hauts responsables de l’Union européenne.

Lors de sa rencontre avec le président du Conseil européen, António Costa, M. Guterres a échangé avec son interlocuteur des points de vue sur les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, indique l’ONU dans un compte rendu publié à New York. Les deux responsables ont également discuté de la coopération entre les Nations Unies et l’Union européenne sur diverses questions mondiales, ajoute la même source. MM. Guterres et Costa ont également examiné les derniers développements en matière d’intelligence artificielle.

Lors d’un entretien similaire avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les discussions ont porté sur la coopération entre l’organisation internationale et l’UE, ainsi que sur l’état actuel du multilatéralisme. Mme von der Leyen et M. Guterres ont, en outre, discuté de la situation au Moyen-Orient, du conflit en Ukraine, ainsi que de la réforme de l’ONU, ajoute-t-on de même source.

Le Secrétaire général de l’ONU est arrivé mardi à Bruxelles, où il a également eu des entretiens avec de hauts responsables belges.

 

Par Atlasinfo (avec MAP)
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