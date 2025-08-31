Prospection gazière : l’Egypte signe quatre accords avec des groupes internationaux

Ces contrats, conclus par la compagnie publique « Egyptian Natural Gas Holding Company » (EGAS) pour une valeur totale de plus de 340 millions de dollars, prévoient le forage de dix puits dans le cadre du premier axe de la stratégie de la société visant le renforcement de l’exploration et de la production, précise le ministère dans un communiqué.

Le premier accord, signé avec le groupe pétrolier Shell, s’élève à 120 millions de dollars et porte sur le forage de trois puits dans la zone offshore de Merneith, en Méditerranée, fait savoir le ministère, ajoutant que l’italien Eni a conclu un accord de 100 millions de dollars pour forer trois puits dans la zone est de Port Said.

Le ministère a également annoncé un troisième contrat de 14 millions de dollars conclu avec la société russe Zarubezhneft pour le forage de quatre puits dans une zone terrestre au nord d’El-Khatatba (delta du Nil).

Attribué à la compagnie Arcius Energy, le quatrième accord porte, quant à lui, sur des investissements de près de 109 millions de dollars dans la zone offshore du nord de Damietta.

Ces accords reflètent les efforts continus des autorités égyptiennes pour stimuler les investissements dans le secteur du gaz et accélérer les activités d’exploration, contribuant ainsi à la croissance des ressources gazières et à l’augmentation de la production dans le pays, conclut le communiqué.