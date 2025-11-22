Du Maroc à Madagascar: Meryem Belkihel conclut son tour d’Afrique

Meryem Belkihel, aventurière marocaine de 30 ans, boucle le 23 novembre 2025 un périple de trois ans à vélo à travers 33 pays africains, de Casablanca à Antananarivo, incluant l’ascension des trois plus hauts sommets du continent, à travers maladies et mauvais temps.

Meryem Belkihel, ou @Meghyem0ut sur X (ex-Twitter), termine un voyage épique de trois ans à vélo à travers 33 pays d’Afrique le long de l’Atlantique et de l’océan Indien. Partie en janvier 2023 de Casablanca, son périple l’a conduite jusqu’à Madagascar, en passant par l’Afrique de l’Ouest à l’Afrique du Sud, avant de remonter en direction de l’Éthiopie. À 30 ans, elle a accompli cette traversée en solitaire, bravant les défis physiques et administratifs.

Lors de son odyssée, Meryem Belkihel a escaladé les trois plus hauts sommets d’Afrique : le Kilimandjaro en Tanzanie (5 895 m), le mont Kenya au Kenya (5 199 m) et le mont Stanley en Ouganda/République démocratique du Congo (5 109 m).

Elle a vaincu le paludisme, la typhoïde, les tempêtes, les terrains accidentés boueux et pluvieux. Pour vivre l’aventure, elle a évité les autoroutes, empruntant des pistes étroites, souvent en saison des pluies, ce qui a rallongé les trajets et rendu les choses plus difficiles.

Les visas ont été un problème constant : dans certains pays, elle a dû faire plusieurs demandes et attendre des semaines. Meryem Belkihel est restée en moyenne un mois minimum dans chaque pays, au gré des lenteurs administratives.

Son retour était prévu le 22 novembre 2025, mais son arrivée à Casablanca est reportée au 23 novembre suite à un retard d’EgyptAir, lui offrant une journée supplémentaire pour parcourir Le Caire à vélo avant de conclure son périple.

Meryem Belkihel prépare déjà sa prochaine aventure : un voyage à vélo du Maroc à la Norvège.