Donald Trump désigne officiellement l’Arabie Saoudite « Allié majeur hors OTAN » des Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a officiellement désigné, mardi soir, l’Arabie Saoudite « Allié majeur hors OTAN » des Etats-Unis, à l’occasion de la visite à Washington du prince héritier Donald Trump a officiellement désigné, mardi soir, l’Arabie Saoudite comme « Allié majeur hors OTAN » des Etats-Unis Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite, Président du Conseil des ministres.

« Ce soir, je suis ravi d’annoncer que nous poussons notre coopération militaire à des sommets encore plus élevés en désignant officiellement l’Arabie Saoudite comme un allié majeur hors OTAN », a déclaré le président américain lors d’un dîner de gala à la Maison Blanche en l’honneur du prince héritier d’Arabie Saoudite et de la délégation l’accompagnant.

Cette annonce a fait suite à la signature, plus tôt dans la journée, de plusieurs accords « historiques » entre Washington et Riyad pour le renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines stratégiques, notamment la défense, l’économie et l’énergie.

Les deux pays ont ainsi signé un accord stratégique de défense visant à renforcer leur partenariat dans le domaine militaire.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump « a donné son feu vert à un accord de vente d’armement majeur, qui inclut de futures livraisons de F-35 », des avions de chasse américains furtifs, précise un communiqué de la Maison Blanche.

Les deux Etats ont ratifié également une « déclaration commune » sur l’énergie nucléaire civile qui « crée la base légale pour une coopération se chiffrant en milliards de dollars sur plusieurs décennies » et « menée dans le respect de règles solides de non-prolifération », d’après la même source.

Les États-Unis et l’Arabie Saoudite ont, par ailleurs, signé un accord-cadre sur les minéraux critiques destiné à renforcer la coopération et à harmoniser les stratégies nationales des deux pays dans ce secteur.

Les deux parties ont également signé un protocole d’accord « historique » sur l’intelligence artificielle qui donne à l’Arabie Saoudite accès à des systèmes américains de pointe.

A l’issue de ses entretiens plus tôt dans la journée avec le président Trump, le Prince Mohammed Ben Salmane a annoncé que les investissements saoudiens prévus aux Etats-Unis seront portés de 600 à 1.000 milliards de dollars l’année prochaine.

Ces investissements, a-t-il assuré, créeront des « opportunités réelles » dans de nombreux domaines d’intérêt commun, précisant qu’ils couvrent plusieurs secteurs, dont l’énergie, les infrastructures, l’industrie, les technologies de pointe et l’intelligence artificielle.

Il s’agit de la deuxième visite du Prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite aux Etats-Unis depuis 2018, et sa première à la Maison Blanche depuis le début du second mandat du Président Donald Trump.

Cette visite de deux jours entend instaurer un nouveau cadre stratégique pour les relations entre Riyad et Washington, selon les responsables des deux pays.

Le prince héritier d’Arabie Saoudite et le président Trump devront prendre part ce mercredi, aux côtés de quelque 400 patrons de grandes entreprises saoudiennes et américaines, au Forum d’investissement américano-saoudien à Washington.