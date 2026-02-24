La FRMF dément toutes les informations sur un départ du sélectionneur Walid Regragui

Face aux rumeurs dans les médias sur un départ du sélectionneur Walid Regragui, la Fédération Royale Marocaine de Football appose un démenti catégorique à toutes ces informations.

Par Lukas Zeiss

« La Fédération Royale Marocaine de Football dément les informations concernant sa séparation avec l’entraîneur M. Walid Regragui », écrit mardi soir la FRMF sur son site officiel.

Des informations ont circulé toute la journée dans la presse et les réseaux sociaux sur un départ du coach de l’équipe nationale.

Ces rumeurs récurrentes seraient liées à la CAN 2025 au Maroc.

