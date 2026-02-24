Le numéro 3 des LR, Othman Nasrou, victime d’attaques sur ses origines marocaines

Le numéro trois du parti Les Républicains, Othman Nasrou, a été la cible d’attaques du fait de ses origines marocaines de la part du candidat aux élections municipales de mars 2026 à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), l’ex-préfet Michel Aubouin, exclu des LR pour s’être présenté contre la liste investie. par les LR.

Le 27 janvier, le Michel Aubouin conteste dans un mail envoyé à la direction des LR la procédure d’exclusion dont il fait l’objet pour s’être présenté contre la liste officiellement soutenu par le parti, et tient pour responsable Othman Nasrou, secrétaire général de LR et président de la fédération des Yvelines.

Dans ce mail, il évoque les origines de M. Nasrou, né au Maroc et naturalisé français en 2012 , et écrit qu’il était à l’époque le directeur de l’intégration et de la citoyenneté au ministère de l’intérieur.

« Je suis fier d’avoir proposé, durant ces quatre années (2009-2013), la naturalisation de 500 000 étrangers. J’ignorais qu’il se glisserait parmi ce demi-million de nouveaux Français, un Marocain de Casablanca, de trente ans mon cadet, qui viendrait un jour m’insulter », a-t-il dit

Othman Nasrou a indiqué avoir fait un signalement auprès du procureur de Paris. « C’est au parquet d’apprécier si on est pénalement dans l’incitation à la haine en raison des origines ».

« Je n’aurais jamais cru recevoir, à l’occasion d’une élection municipale, un message d’injure, de menaces et de dénigrement faisant référence à mes origines, de la part d’un ancien préfet. Un signalement au Procureur de la République a été effectué », a-t-il écrit sur X.

Le président du Sénat, Gérard Larcher, a exprimé dans un message son soutien à Othman Nasrou, pris pour cible par Michel Aubouin, selon un courriel révélé par le quotidien français Le Monde.

« Je veux exprimer mon soutien à @othmannasrou face aux allégations déplacées de Michel Aubouin sur ses origines marocaines », a-t-il écrit au sujet de cette sortie raciste, qui a suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique française.