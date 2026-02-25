Europol : 3.354 interpellations à l’échelle internationale pour crimes pharmaceutiques

Quelque 3.354 personnes ont été interpelées et 43 réseaux criminels organisés ont été ciblés dans le cadre d’une vaste opération internationale de lutte contre la criminalité pharmaceutique, a annoncé, mercredi, l’Office européen de police (Europol).

Cette opération menée entre avril et novembre 2025 avec la participation de 30 pays, a permis la saisie de plus de 139.000 colis de médicaments, près de 299.000 colis de substances dopantes, 71.610 colis de dispositifs médicaux et 48.500 colis de compléments alimentaires, pour une valeur totale estimée à 33 millions d’euros, a indiqué Europol dans un communiqué.

Soutenue notamment par l’Office européen de lutte antifraude, le Frontex et Interpol, cette opération au cours de laquelle plus de 4.000 inspections et 11.400 contrôles antidopage ont été effectués, a abouti au démantèlement de cinq laboratoires clandestins et de dix sites de fabrication de produits pharmaceutiques contrefaits.

Les enquêtes menées dans le cadre de cette action ont mis au jour plusieurs réseaux criminels notamment en Allemagne, en Espagne et En Grèce, relève Europol.

Selon l’Office européen de police, les réseaux ciblés exploitent la demande croissante pour des médicaments détournés à des fins non médicales, comme l’amélioration de la performance et la perte de poids, notant que les produits contrefaits qu’ils écoulent, parfois sur des plateformes en ligne, présentent un risque élevé pour la santé publique.

A la suite de cette opération d’envergure, dirigée par Europol avec un groupe de pilotage comprenant les Carabiniers italiens, la Gendarmerie française, la Police financière grecque et la Guardia Civil espagnole, un total de 66 sites internet de vente de produits pharmaceutiques illicites ont été fermés.

L’Opération a connu la participation de plusieurs pays membres de l’Union européenne, ainsi que la Suisse, la Norvège, l’Islande, l’Albanie, la Géorgie, la Serbie et la Moldavie.