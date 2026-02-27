L’ONU suit avec « préoccupation » les affrontements transfrontaliers entre l’Afghanistan et le Pakistan

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a indiqué jeudi suivre “avec préoccupation” les affrontements transfrontaliers entre l’Afghanistan et le Pakistan, appelant les parties à protéger les civils.

Le Secrétaire général “suit avec préoccupation les informations faisant état d’affrontements transfrontaliers entre les forces de sécurité de facto en Afghanistan et les forces de sécurité pakistanaises”, a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une note aux correspondants.

Guterres exhorte les parties concernées à “respecter leurs obligations en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire, et à assurer la protection des civils”, ajoute la note.

Les forces afghanes et pakistanaises ont échangé des tirs depuis le début de la semaine à la frontière, les deux pays voisins se rejetant la responsabilité des incidents.

Saluant les efforts de médiation déployés par plusieurs États membres ces derniers mois, “le Secrétaire général appelle les parties à continuer de privilégier la voie diplomatique pour résoudre tout différend”, conclut le porte-parole.

