Fortes rafales de vent et tempête de sables dans le sud du Maroc

Par Atlasinfo

– De fortes rafales de vent (75 à 85 km/h) avec tempête de sables sont prévues vendredi et samedi dans le sud du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ce phénomène intéressera, vendredi de 10h à 23h, les provinces de Tan-Tan, Assa-Zag, Boujdour, Laâyoune, Tarfaya et Es-Semara, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange, ajoutant que ces rafales et cette tempête auront lieu, samedi de 08h à 20h, dans les provinces d’Assa-Zag, Tarfaya, Laâyoune, Es-Semara, Tata, Boujdour et Zagora.

