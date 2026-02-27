L’Espagne enregistre un cumul pluviométrique exceptionnel (AEMET)

L’Espagne connaît le début d’année le plus pluvieux depuis près de trois décennies, avec des cumuls de précipitations exceptionnellement élevés sur l’ensemble du territoire péninsulaire, selon l’Agence nationale de météorologie (AEMET).

Entre le 1er janvier et le 25 février, l’Espagne péninsulaire a enregistré 234 litres par mètre carré (l/m²) de pluie, soit le double de la moyenne habituelle pour les deux premiers mois de l’année, a indiqué l’AEMET dans un message publié sur le réseau social X.

À trois jours de la fin du mois, la période janvier-février s’impose d’ores et déjà comme la plus pluvieuse depuis 1996, a précisé la même source.

Depuis le 29 décembre 2025, onze tempêtes et dépressions isolées en altitude (DANA) à fort impact se sont succédé de manière quasi ininterrompue, provoquant des records de précipitations et une hausse significative des volumes d’eau stockés dans les barrages.

La réserve hydrique nationale atteint ainsi 83 %, représentant 46.494 hectomètres cubes (hm³), soit le niveau le plus élevé enregistré pour cette période de février au cours des 39 dernières années.