Le mois sacré de Ramadan débutera en France le 19 janvier 2026, selon le CFCM

Le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) a annoncé lundi que 19 février 2026 est le premier jour du mois sacré de Ramadan en France.

Le CFCM a également indiqué que le vendredi 20 mars 2026 sera le jour de l’Aïd El Fitr.

À cette occasion, le CFCM « adresse ses meilleurs vœux à l’ensemble des musulmans de France et leur souhaite un mois de recueillement, de quiétude, de solidarité et de partage ».

Zakat El Fitr : 9 euros par personne

L’aumône obligatoire, Zakat El Fitr, due par chaque famille musulmane, est fixée cette année à 9 euros par personne, selon le CFCM.

Ce montant, calculé conformément aux règles religieuses, prend en compte les moyens du donateur ainsi que les besoins du bénéficiaire. Toutefois, il existe des divergences légitimes sur l’évaluation du montant de cette aumône, généralement comprise entre 7 et 12 euros.

Chaque fidèle peut s’acquitter de la somme préconisée par son autorité religieuse de référence.

La Zakat El Fitr est destinée aux personnes démunies. Il est recommandé d’en faire bénéficier les nécessiteux de son lieu de résidence, mais si besoin, elle peut être envoyée ailleurs. Son versement, qui intervient généralement à la fin du mois de Ramadan, peut toutefois être effectué dès son premier jour.

Dispenses du jeûne

Concernant la pratique du jeûne, le CFCM rappelle que la tradition prévoit des dispenses pour les personnes dont l’état de santé ou la situation ne leur permet pas de jeûner. Sont notamment concernés : les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes ou allaitantes, les voyageurs,…

« Aussi, il est recommandé de consulter son médecin traitant en amont afin d’obtenir un avis médical et d’agir en conséquence », précise l’institution religieuse.

L’aumône compensatoire (Fidya)

Les personnes qui ne sont pas en mesure de rattraper les jours de jeûne manqués pour incapacité permanente de jeûner (maladies chroniques, âge avancé, … ) sont dans certains cas amenées à verser une aumône de compensation (fidya), au profit de celles et ceux qui sont dans le besoin.

Selon l’avis juridique pris comme référence par la personne concernée, le montant de cette aumône, par jour manqué, peut varier entre l’équivalent de Zakat El Fitr ( soit entre 7 et 12 euros), de sa moitié ( soit entre 3,5 et 6 euros) ou de son quart ( soit entre 2 et 3 euros).

Dans tous les cas, le CFCM recommande à chacune et à chacun de suivre l’avis qui lui semble correspondre le mieux à sa situation.

Destination de Zakat El Fitr et la Fidya

La collecte et la distribution de la Zakat et de la Fidya peuvent être confiées à une association caritative. Toutefois, insiste le CFCM, il est impératif de rappeler que cette aumône est exclusivement destinée aux pauvres et ne peut en aucun cas être utilisée pour financer une mosquée.

« Par souci de transparence, les mosquées collectant des fonds pour leur fonctionnement doivent en informer clairement les donateurs et tenir des caisses distinctes », souligne le CFCM.