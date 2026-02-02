Réunion des dirigeants européens le 12 février en Belgique pour renforcer le marché unique

« Le marché unique peut être un puissant moteur de simplification pour les citoyens comme pour les entreprises. Nous devons redoubler d’efforts pour réduire efficacement les barrières nationales et rendre le cadre réglementaire – à tous les niveaux, y compris au niveau européen – plus favorable à l’investissement, à l’innovation et à la croissance des entreprises », a insisté M. Costa.

Il a aussi souligné qu’au moment où l’Europe est ouverte au commerce, comme en témoigne le dernier accord commercial conclu avec l’Inde, elle doit aussi « protéger ses entreprises de la concurrence déloyale, grâce à une protection ciblée dans les secteurs stratégiques ».

Cette réunion informelle traitera notamment du contexte géoéconomique actuel, dans un monde marqué par « une concurrence économique accrue et pas toujours équitable », ainsi que des moyens d’approfondir et compléter le marché unique, en particulier pour aider les entreprises européennes à atteindre la taille critique au sein du marché unique afin de stimuler l’investissement et l’innovation dans les secteurs clés.

La réunion connaîtra aussi la participation de Mario Draghi et Enrico Letta, auteurs de rapports « fondateurs » sur la compétitivité européenne et l’avenir du marché unique européen, a précisé M. Costa.