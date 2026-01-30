Maroc : Commémoration de l’anniversaire du soulèvement du 29 janvier 1944

Ce soulèvement incarne les plus hautes valeurs de sacrifice et de loyauté pour la défense de la patrie, ainsi que la préservation des constantes nationales et de l’identité nationale, a souligné le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El Ktiri.

Lors de cet évènement, marqué par la participation d’enseignants-chercheurs et la présence, notamment, de représentants des autorités locales, d’anciens résistants et d’ayants droit d’anciens combattants, M. El Ktiri a rappelé les contextes historiques nationaux et internationaux ayant accompagné le déclenchement du soulèvement du 29 janvier.

Le processus de consolidation de l’intégrité territoriale s’est poursuivi pendant plus de cinquante ans, sans relâche, a relevé le Haut-Commissaire, notant qu’il s’est concrétisé par « la grande victoire diplomatique du 31 octobre 2025 ». Il s’est ainsi félicité de la reconnaissance onusienne de la pertinence et de la crédibilité du plan marocain d’autonomie, grâce aux Hautes Orientations éclairées et au leadership avisé du Roi Mohammed VI.

Par ailleurs, M. El Ktiri a mis l’accent sur le rôle des Espaces de la mémoire historique de la résistance et de la libération, au nombre de 108, dans l’initiation des jeunes générations à l’épopée de l’indépendance et la diffusion des valeurs de citoyenneté.

Cette rencontre a été marquée par l’organisation d’une conférence portant sur les significations de cet événement, ainsi que par l’hommage rendu à plusieurs anciens résistants et membres de l’Armée de libération de la ville de Salé.