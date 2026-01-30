Maroc : averses, fortes pluies et rafales de vent vendredi et samedi dans plusieurs provinces 

Ainsi, des averses et des pluies fortes (40-60 mm) sont attendues, de vendredi à partir de 11H00 à samedi à 06H00 dans les provinces de Larache, Al Hoceima, Taounate, Taza et Chefchaouen indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (20-40 mm) est également prévu à Moulay Yacoub, Ouezzane et Tétouan durant la même période.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75-90 km/h) toucheront, de vendredi à 11H00 à samedi à 12H00, les provinces de Midelt, Taourirt, Oujda-Angad, Nador, Jerada, Berkane, Driouch, M’Diq-Findeq, Tétouan, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Taza, Guercif, Al Hoceima, Boulemane, Figuig, Tinghir et Ouarzazate.