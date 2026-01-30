Maroc : averses, fortes pluies et rafales de vent vendredi et samedi dans plusieurs provinces 

Des averses, de fortes pluies et rafales de vent sont prévues, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des averses et des pluies fortes (40-60 mm) sont attendues, de vendredi à partir de 11H00 à samedi à 06H00 dans les provinces de Larache, Al Hoceima, Taounate, Taza et Chefchaouen indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (20-40 mm) est également prévu à Moulay Yacoub, Ouezzane et Tétouan durant la même période.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75-90 km/h) toucheront, de vendredi à 11H00 à samedi à 12H00, les provinces de Midelt, Taourirt, Oujda-Angad, Nador, Jerada, Berkane, Driouch, M’Diq-Findeq, Tétouan, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Taza, Guercif, Al Hoceima, Boulemane, Figuig, Tinghir et Ouarzazate.

Par Atlasinfo (avec MAP)
