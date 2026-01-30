Le président de la Fondation nationale des musées, M. Mehdi Qotbi a signé, vendredi 30 janvier, une convention avec les autorités de la ville de Casablanca relative à la passation du musée de la Photographie et des Arts visuels à la FNM.

Le musée de la Photographie et des Arts visuels passe sous pavillon de la Fondation nationale des musées du Maroc

Ce lieu d’exception, conçu par l’un des plus grands architectes contemporains, Tadao Ando, s’inscrit dans la lignée des plus beaux musées du monde.

« Quel bonheur de signer, aujourd’hui, cette convention de passation du Musée de la Photographie et des Arts visuels à la Fondation nationale des musées », a déclaré M. Qotbi.

Et de préciser que « Tout cela est rendu possible grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a fait de la culture l’un des chantiers majeurs de son règne, au même titre que les autres domaines stratégiques ».

Hasard du calendrier, cet évènement coïncide avec l’année 2026 marquant à la fois le bicentenaire de l’invention de la photographie par Daguerre et le 125ᵉ anniversaire de l’introduction de la photographie au Maroc, initiée sous le règne du Sultan Moulay Abdelaziz par Gabriel Veyre.

« J’ai le plaisir aussi d’annoncer que la Fondation Saham et la Fondation Pierre Bergé–Yves Saint Laurent offriront une bourse destinée à deux photographes », s’est félicité le président de la FNM.

M. Qotbi a également fait part du « soutien manifesté par le don exceptionnel de l’un des plus grands collectionneurs de livres photographiques, de plus de 700 ouvrages, qui viendront enrichir la bibliothèque du musée ».

Ce musée, qui s’affirme comme un lieu de transmission, de création et de dialogue, aura un grand impact sur l’agenda culturel et touristique de Casablanca.

A ce propos, le président de la FNM a tenu à rendre hommage à « Touhami Ennadre, à l’initiative de cette idée, concrétisée par la suite par les autorités » locales.