L’Indonésie accueillera un sommet mondial sur l’économie bleue en juin

Organisé en partenariat avec le Forum économique mondial (WEF), l’événement réunira décideurs publics, dirigeants d’organisations internationales et acteurs économiques autour des grands enjeux liés aux ressources marines et halieutiques, a indiqué Desri Yanti, responsable de la coopération multilatérale au ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, lors d’une conférence de presse à Jakarta.

L’initiative s’inscrit dans l’ambition de positionner l’Indonésie comme un acteur mondial de référence dans ce secteur stratégique, au-delà de l’Asie du Sud-Est, en s’appuyant sur son statut de plus grand État archipélagique de la planète et sur l’importance de son capital maritime, a-t-elle souligné.

Soutenu par OceanX, organisation internationale à but non lucratif spécialisée dans les technologies et l’innovation océaniques durables, le sommet entend encourager des solutions concrètes conciliant croissance économique, sécurité alimentaire et préservation des écosystèmes marins.

Plusieurs pistes industrielles à fort potentiel sont déjà mises en avant, des plastiques biodégradables à base d’algues aux applications bio-cosmétiques et biopharmaceutiques issues des organismes des grands fonds, présentées comme de futurs relais de croissance.

Pensé comme un rendez-vous de haut niveau, l’Ocean Impact Summit vise enfin à renforcer la visibilité internationale du secteur maritime indonésien et à créer un cadre favorable à des investissements durables, capables de transformer le potentiel océanique du pays en valeur économique pérenne.