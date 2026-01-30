La croissance franÃ§aise en 2025 dÃ©passe les prÃ©visions officielles (Insee)

Ã‰conomieEn direct
Par
La premiÃ¨re Ã©valuation de la croissance Ã©conomique franÃ§aise pour lâ€™annÃ©e 2025 sâ€™avÃ¨re plus favorable que ce quâ€™anticipait lâ€™exÃ©cutif, selon des prÃ©visions publiÃ©es, vendredi, par lâ€™Institut national statistique Â« Insee Â».

Selon la mÃªme source, le produit intÃ©rieur brut a progressÃ© de 0,9 % sur lâ€™ensemble de lâ€™annÃ©e, contre une prÃ©vision gouvernementale de 0,7 %.

Au seul quatriÃ¨me trimestre, la hausse sâ€™Ã©tablit Ã  0,2 %. DÃ©jÃ , dans sa note de conjoncture de mi-dÃ©cembre, lâ€™institut statistique avait revu ses projections Ã  0,9 %, aprÃ¨s une estimation de 0,8 % en septembre.

Cette performance est en grande partie portÃ©e par la vigueur du secteur industriel.

Â« Lâ€™industrie manufacturiÃ¨re a Ã©tÃ© le moteur principal au second semestre, notamment en dÃ©cembre, soutenue par lâ€™aÃ©ronautique et la dÃ©fense Â», soulignait rÃ©cemment Olivier Garnier, directeur gÃ©nÃ©ral des statistiques Ã  la Banque de France.

Le ministre franÃ§ais de lâ€™Ã‰conomie, Roland Lescure, sâ€™Ã©tait Ã©galement rÃ©joui de ces rÃ©sultats, qualifiant les indicateurs dâ€™Â« encourageants Â» lors de ses vÅ“ux de la nouvelle annÃ©e aux acteurs Ã©conomiques. Il estimait alors que la croissance serait Â« sans doute plus proche de 0,9 % que de 0,7 % Â».

Tout en saluant une annÃ©e 2025 meilleure que prÃ©vu, il a aussi notÃ© que Â« 2026 dÃ©marre plutÃ´t bien Â», mettant en avant les entreprises qui ont poursuivi leurs investissements, leurs recrutements et leurs exportations.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiÃ©e.

Ce site Web utilise des cookies pour amÃ©liorer votre expÃ©rience. Nous supposerons que vous Ãªtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous dÃ©sinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite