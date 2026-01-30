La croissance franÃ§aise en 2025 dÃ©passe les prÃ©visions officielles (Insee)

Selon la mÃªme source, le produit intÃ©rieur brut a progressÃ© de 0,9 % sur lâ€™ensemble de lâ€™annÃ©e, contre une prÃ©vision gouvernementale de 0,7 %.

Au seul quatriÃ¨me trimestre, la hausse sâ€™Ã©tablit Ã 0,2 %. DÃ©jÃ , dans sa note de conjoncture de mi-dÃ©cembre, lâ€™institut statistique avait revu ses projections Ã 0,9 %, aprÃ¨s une estimation de 0,8 % en septembre.

Cette performance est en grande partie portÃ©e par la vigueur du secteur industriel.

Â« Lâ€™industrie manufacturiÃ¨re a Ã©tÃ© le moteur principal au second semestre, notamment en dÃ©cembre, soutenue par lâ€™aÃ©ronautique et la dÃ©fense Â», soulignait rÃ©cemment Olivier Garnier, directeur gÃ©nÃ©ral des statistiques Ã la Banque de France.

Le ministre franÃ§ais de lâ€™Ã‰conomie, Roland Lescure, sâ€™Ã©tait Ã©galement rÃ©joui de ces rÃ©sultats, qualifiant les indicateurs dâ€™Â« encourageants Â» lors de ses vÅ“ux de la nouvelle annÃ©e aux acteurs Ã©conomiques. Il estimait alors que la croissance serait Â« sans doute plus proche de 0,9 % que de 0,7 % Â».

Tout en saluant une annÃ©e 2025 meilleure que prÃ©vu, il a aussi notÃ© que Â« 2026 dÃ©marre plutÃ´t bien Â», mettant en avant les entreprises qui ont poursuivi leurs investissements, leurs recrutements et leurs exportations.