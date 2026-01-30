AG-FAAPA à Marrakech : les agences de presse africaines raffermissent leur partenariat

Ainsi, l’Agence Maghrerb Arabe Presse (MAP) a signé six accords de coopération avec, respectivement, l’Agence capverdienne de presse (INFORPRESS), l’Agence Congolaise d’Information (ACI), l’Agence de Presse de Guinée Bissau (ANG), l’Agence Nigérienne de Presse (ANP), l’Agence Tchadienne de Presse et d’Edition (ATPE) et l’Agence Togolaise de Presse (ATOP).

Ces accords ont été signés par le directeur général de la MAP, M. Fouad Arif, avec M. Hélio Assa-Fay Varela Robalo, Directeur général d’INFORPRESS, Mme Olga Rachelle Mangouandza, Directrice générale de l’ACI, M. Salvador Gomes, Directeur général de l’ANG, M. Dalatou Malam Mamane, Directeur général de l’ANP, M. Khamis Togoï Hssein Bosquet, Directeur général de l’ATPE, et M. Kokouvi Adeyemi Eyebiyi, Directeur général de l’ATOP.

De même, six accords de coopération interagences ont été conclus entre l’ACI et l’Agence gabonaise de presse (AGP-Gabon), l’ANP et l’ATPE, ainsi qu’entre l’Agence guinéenne de presse (AGP-Guinée) et les agences ATOP, ACI, AGP-Gabon et l’Agence congolaise de presse (ACP).

Les accords ont été signés par M. François Mara, Directeur général de l’AGP (Guinée), M. Kokouvi Adeyemi Eyebiyi, Directeur général de l’ATOP, Mme Olga Rachelle Mangouandza, Directrice générale de l’ACI, Mme Hermine Otounga-Souna, Directrice générale de l’AGP (Gabon), M. Bienvenu-Marie Bakumanya Bakwala, Directeur général de l’ACP et M. Dalatou Malam Mamane, Directeur général de l’ANP.

Ils visent à donner un nouvel élan à la coopération entre les agences signataires et à consolider leurs relations professionnelles, à travers notamment l’échange d’expériences, d’expertises et de visites et la formation.

La 9e Assemblée générale de la FAAPA a été placée sous le thème « Inclusion territoriale et justice spatiale : les agences de presse africaines au cœur des mutations du continent ».

Cette Assemblée a réuni les Directeurs Généraux des agences de presse africaines membres de la FAAPA, aux côtés d’experts, chercheurs, responsables et décideurs institutionnels, pour réfléchir aux actions que peuvent mener les médias en vue d’accompagner les transformations du Continent et de contribuer à un développement plus équilibré, plus équitable et pleinement ancré dans les territoires.