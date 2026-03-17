L’Espagne reçoit 244 millions d’euros supplémentaires du Fonds européen pour l’asile et la migration

L’Espagne bénéficiera d’un financement supplémentaire de 244 millions d’euros au titre du Fonds européen pour l’asile, la migration et l’intégration (FAMI), portant l’enveloppe globale allouée à ce pays à 812 millions d’euros.

Cette augmentation consécutive à l’approbation par la Commission européenne de la cinquième révision budgétaire du programme national 2021-2027 représente une hausse de 68 % par rapport à l’enveloppe initiale de 482 millions d’euros fixée en 2022, selon le gouvernement espagnol.

À ce montant s’ajoutent 82 millions d’euros mobilisés au titre du mécanisme thématique du FAMI, destiné à répondre aux priorités stratégiques et aux besoins urgents, portant ainsi à près de 900 millions d’euros les financements consacrés aux politiques migratoires en Espagne.

Dans un communiqué, la secrétaire d’État aux Migrations, Pilar Cancela, a souligné que « cette nouvelle augmentation reflète la confiance des institutions européennes dans le modèle migratoire espagnol », qu’elle a qualifié de référence internationale alliant efficacité de gestion et approche humaine fondée sur le respect des droits fondamentaux.

Selon le ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, 129,5 millions d’euros de cette enveloppe seront consacrés à la mise en œuvre du Pacte européen sur la migration et l’asile (PEMA) en Espagne.

Depuis 2022, le programme national du FAMI et ses différentes révisions soutiennent financièrement un large éventail d’actions sur le territoire espagnol, notamment dans le cadre du Système européen commun d’asile, souligne la même source.

Parmi les dispositifs phares figurent les centres d’accueil, d’assistance et d’orientation (CREADE), mis en place pour assurer une prise en charge globale des personnes déplacées par la guerre entre la Russie et l’Ukraine.