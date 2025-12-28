Des chrÃ©tiens, juifs et musulmans se sont rÃ©unis, dimanche Ã la CathÃ©drale Notre-Dame de Casablanca, pour cÃ©lÃ©brer ensemble, Ã l’occasion des fÃªtes de fin d’annÃ©e, la Â«Â BÃ»che de la FraternitÃ©Â Â», un Ã©vÃ©nement symbolique incarnant les valeurs de tolÃ©rance, de coexistence et de vivre-ensemble qui caractÃ©risent le Royaume.

InitiÃ©e par l’association Marocains Pluriels, cette rencontre a Ã©tÃ© lâ€™occasion de mettre en avant le modÃ¨le marocain en matiÃ¨re de promotion des valeurs de tolÃ©rance interreligieuse, de paix et de coexistence humaine, ainsi que lâ€™importance de leur transmission aux jeunes gÃ©nÃ©rations.

Cette cÃ©lÃ©bration sâ€™est dÃ©roulÃ©e en prÃ©sence notamment de la Consule gÃ©nÃ©rale des Ã‰tats-Unis Ã Casablanca, Marissa D. Scott-Torres, du PÃ¨re AndrÃ© Keumaleu de lâ€™Ã©glise Notre-Dame de Lourdes Ã Casablanca, de reprÃ©sentants de lâ€™association Â«Â Salam LekoulamÂ Â», ainsi que de plusieurs personnalitÃ©s religieuses et membres de la sociÃ©tÃ© civile.

Intervenant Ã cette occasion, Mme Scott-Torres a saluÃ© lâ€™esprit de fraternitÃ© qui prÃ©vaut au Maroc, mettant en avant la dimension Ã©ducative de ce type dâ€™initiatives.

Â«Â Au Maroc, lâ€™harmonie entre musulmans, juifs et chrÃ©tiens est une rÃ©alitÃ© vivante. Ce que nous voyons aujourdâ€™hui est un message dâ€™espoir pour le monde, mais aussi une leÃ§on prÃ©cieuse transmise aux jeunes gÃ©nÃ©rations, leur montrant quâ€™il est possible de vivre ensemble en paix, malgrÃ© les tensions internationalesÂ Â», a-t-elle dÃ©clarÃ©.

De son cÃ´tÃ©, le PÃ¨re AndrÃ© Keumaleu, a indiquÃ© que le partage de la BÃ»che de la FraternitÃ© est un geste fort, porteur de sens. Â«Â Il tÃ©moigne dâ€™un esprit de solidaritÃ© et dâ€™ouverture profondÃ©ment ancrÃ© dans la sociÃ©tÃ© marocaine, et rappelle que nos diffÃ©rences peuvent Ãªtre une richesseÂ Â», a-t-il soulignÃ©.

Pour sa part, le prÃ©sident de lâ€™association Marocains Pluriels, Ahmed Ghayat, a indiquÃ© que cette initiative vise Ã prÃ©server et transmettre les valeurs fondamentales du Royaume. Â«Â Le Maroc continue dâ€™offrir un message de paix. En partageant cette bÃ»che aux couleurs du Maroc et de la fraternitÃ©, nous rÃ©affirmons notre attachement Ã nos valeurs ancestrales de vivre-ensemble Â«Â , a-t-il affirmÃ©.

Il a Ã©galement appelÃ© les Marocains, au Royaume comme Ã lâ€™Ã©tranger, Ã reproduire cette initiative dans leurs villes, quartiers et lieux de culte, afin que Â«Â le Maroc demeure le digne hÃ©ritier de son patrimoine spirituel et humain, et que chaque Marocain -oÃ¹ quâ€™il soit- soit porteur de nos valeursÂ Â».

La cÃ©rÃ©monie a Ã©tÃ© ponctuÃ©e par des moments de recueillement, des Ã©changes fraternels et des chants, illustrant lâ€™attachement commun aux valeurs universelles de paix, dâ€™amitiÃ© et de respect mutuel.