Présidentielle en Guinée : frontières fermées et circulation suspendue

Les autorités guinéennes ont annoncé, samedi, une série de mesures de sécurité applicables à l’occasion de l’élection présidentielle qui se tient dimanche sur l’ensemble du territoire national, rapportent des médias locaux.

Un arrêté du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation prévoit la fermeture des frontières terrestres et maritimes à compter du samedi 27 décembre à minuit jusqu’au dimanche 28 décembre à minuit, fait savoir la même source, ajoutant que les frontières aériennes seront fermées le jour du scrutin de 5 heures à 20 heures.

Le texte laisse savoir également que l’opération du vote se tiendra à partir de 6H et se poursuivra jusqu’à 18H, mettant l’accent aussi sur une série d’interdictions, notamment tout attroupement non autorisé à proximité des bureaux de vote, le port d’armes dans les périmètres électoraux, ainsi que toute activité de nature à porter atteinte à l’ordre public.

Par ailleurs, la circulation de tous les engins roulants est suspendue sur l’ensemble du territoire national durant la même période, précise la même source.

Plus de 6,8 millions d’électeurs guinéens sont appelés aux urnes pour le premier tour de l’élection présidentielle. Un scrutin présenté comme l’ultime étape du processus de retour à l’ordre constitutionnel.