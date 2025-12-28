L’Ouganda devient le premier exportateur de café d’Afrique

Les exportations de café de l’Ouganda ont atteint 8,4 millions de sacs de 60 kilogrammes à fin octobre 2025, générant plus de 2 milliards de dollars de recettes, selon le ministère de l’Agriculture.

Ce volume constitue un record pour cette filière stratégique et marque une nette progression par rapport à l’année 2024, durant laquelle le pays avait exporté 5,8 millions de sacs pour une valeur estimée à 1,3 milliard de dollars.

Cette performance est principalement portée par l’augmentation des exportations de café arabica et robusta à destination des marchés internationaux, précise la même source, soulignant la dynamique soutenue du secteur caféier ougandais.

À moyen terme, l’Ouganda s’est fixé un objectif ambitieux : porter sa production à plus de 20 millions de sacs de café d’ici 2035, afin de renforcer durablement sa position sur le marché mondial.