CAN 2025 : « Dans cette compétition, il n’y a pas de matchs faciles » (sélectionneur égyptien)

Le sélectionneur de l’Égypte, Hossam Hassan, a rappelé qu’aucun match ne peut être considéré comme facile à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, à la veille de la rencontre face à l’Angola, comptant pour la 3e journée de la phase de groupes (groupe B), prévue lundi au Grand stade d’Agadir.

« Notre équipe aborde la compétition avec sérieux et ambition », a-t-il souligné dimanche à Agadir en conférence de presse d’avant-match, considérant chaque rencontre comme décisive.

Hassan a souligné que la sélection angolaise est un adversaire respectable et difficile à gérer, mettant en garde contre toute forme de relâchement.

Par ailleurs, il a souligné que l’état d’esprit affiché par ses joueurs est le résultat d’un travail de fond engagé depuis le début de son mandat, reposant notamment sur le sens des responsabilités et l’attachement au maillot national.

« L’esprit combatif de cette équipe ne doit rien au hasard. Les joueurs savent ce que représente le maillot national et la responsabilité qu’ils ont envers leur pays », a-t-il assuré.

De son côté, le joueur Mahmoud Hassan Trézéguet s’est dit fier de représenter la sélection nationale, soulignant que l’intérêt collectif primait sur toute considération individuelle.

« Porter le maillot national est un immense honneur. Peu importe le poste, chacun est prêt à se battre pour l’équipe », a-t-il confié.

Déjà qualifiée pour la phase à élimination directe, l’Égypte abordera cette dernière rencontre de la phase de groupes avec l’objectif de confirmer sa première place et de poursuivre sur sa bonne dynamique dans la compétition.