Signature à Rabat d’un protocole de coopération entre la Cour constitutionnelle du Maroc et le Conseil constitutionnel du Tchad

Paraphé par le président de la Cour constitutionnelle, Mohammed Amine Benabdallah, et le président du Conseil constitutionnel de la République du Tchad, Jean-Bernard Padaré, ce protocole a pour objectif de mettre en œuvre un ensemble d’activités visant à développer les relations de coopération entre les deux institutions.

En marge de la signature de ce protocole, qui intervient dans le cadre de la visite qu’effectue le président du Conseil constitutionnel du Tchad et la délégation l’accompagnant au Royaume les 12 et 13 février, les deux parties ont tenu une réunion consacrée à l’examen des moyens d’approfondir les mécanismes de coopération entre les deux institutions pour englober l’échange d’expertises et des visites, tout en élargissant le champ d’action des jurisprudences émises par les deux organes.

A cette occasion, M. Benabdallah a affirmé que ce protocole est de nature à contribuer à la consolidation des relations d’amitié et d’échange entre le Maroc et le Tchad dans le domaine de la justice constitutionnelle, notant que l’accord vise à renforcer l’échange des expertises et des points de vue entre les magistrats de la Cour constitutionnel du Royaume du Maroc et le Conseil constitutionnel tchadien.

Il a ajouté, dans une déclaration à la presse, que cet échange est bénéfique pour les deux parties, car le droit est une discipline scientifique fondée sur l’échange et sur la vérification des théories doctrinales, en vue de leur mise en application pratique.

Pour sa part, M. Padaré a souligné que le protocole vise à renforcer la coopération et l’échange d’expertise entre la Cour constitutionnelle du Royaume et le Conseil constitutionnel de la République du Tchad, saluant l’enracinement historique des relations de coopération entre les deux pays.

Ont assisté à cette signature, notamment M. Hassan Adoum Bakhit Haggar, ambassadeur du Tchad au Maroc, ainsi que plusieurs responsables et cadres administratifs des deux parties.