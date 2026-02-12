Bangladesh : ouverture des bureaux de vote pour des législatives très attendues

Au total, 1.981 candidats rivalisent pour les 299 sièges soumis au suffrage direct au Parlement national, le vote dans une circonscription ayant été reporté en raison du décès d’un candidat.

Les 50 sièges restants, réservés aux femmes, seront attribués de manière proportionnelle aux partis représentés au Parlement, puis pourvus par un vote indirect.

Le contexte électoral demeure marqué par les tensions politiques apparues depuis les événements de 2024, qui ont fait au moins 1.400 morts, majoritairement des civils, selon les Nations unies.

Le parti de l’ancienne cheffe du gouvernement, la Ligue Awami, ayant été dissous, la compétition électorale est dominée par ses deux principaux adversaires historiques, le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) et le mouvement Jamaat-e-Islami.

À la tête du BNP depuis le décès de sa mère, l’ancienne Première ministre Khaleda Zia, en décembre, Tarique Rahman, 60 ans, apparaît comme le principal favori pour former le prochain gouvernement, après 17 ans d’exil.

Le scrutin est accompagné d’un référendum sur une charte de réformes institutionnelles adoptée en octobre dernier après de longues négociations, visant, selon les autorités, à renforcer le cadre démocratique du pays.

Elle prévoit notamment la limitation à deux mandats du Premier ministre, le renforcement des prérogatives présidentielles ainsi que la création d’une deuxième chambre au Parlement.

Le gouvernement intérimaire, dirigé par le lauréat du prix Nobel de la paix Muhammad Yunus, a déployé des mesures de sécurité renforcées afin d’assurer un scrutin calme, sous l’œil d’observateurs internationaux présents dans le pays.

Le dépouillement des bulletins commencera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote, et les premiers résultats sont attendus dès vendredi matin.