Elimination du travail des enfant : Sekkouri présente l’expérience marocaine devant ses homologues du Yémen, de la Turquie et du Qatar

À cette occasion, M. Sekkouri a exposé la stratégie marocaine en matière de lutte contre le travail des enfants, notamment l’approche privilégiant la prévention avant la répression, le renforcement du cadre juridique, la consolidation du rôle de l’Inspection du travail, le renforcement du partenariat avec la société civile, ainsi que la mise en œuvre du chantier de généralisation de la protection sociale.

Il a, dans cette lignée, souligné que les résultats enregistrés ces dernières années reflètent l’efficacité de ce modèle, tout en insistant sur la nécessité de poursuivre les efforts et de renforcer la coordination multipartite.

Lors de ces entretiens, l’accent a été mis sur l’importance de l’échange des bonnes pratiques et de la coordination des efforts au sein des instances internationales, afin d’accélérer l’élimination des pires formes de travail non décent, dont le travail des enfants.

Les discussions ont également mis en avant la profondeur des relations fraternelles unissant le Royaume du Maroc à ces pays amis, ainsi que la volonté commune de renforcer la coopération dans les domaines du développement des politiques de l’emploi, d’échange d’expériences en matière d’inclusion économique des jeunes et de lutte contre toutes les formes de travail non décent.

Ces rencontres ont par ailleurs offert l’occasion de consolider la coopération institutionnelle dans les domaines de l’inspection du travail, de l’organisation du marché de l’emploi et de discussion des défis liés à l’économie informelle, tout en soulignant l’importance de soutenir les initiatives visant à protéger les catégories vulnérables et à promouvoir le travail décent.

Les différentes parties ont convenu de poursuivre la concertation et la coordination, et d’explorer de nouvelles perspectives de coopération bilatérale et multilatérale, en vue de renforcer les efforts visant à protéger les droits des travailleurs, à préserver la dignité des enfants et à consacrer des approches de développement plus justes et équitables.

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cette rencontre, qui se poursuit jusqu’au 13 février, permettra de dresser le bilan des progrès réalisés et des défis persistants depuis la 5è Conférence mondiale tenue à Durban en 2022 et de renforcer la coopération internationale et la cohérence des politiques publiques aux niveaux national, régional et mondial.

Organisée par le ministère de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences en partenariat avec l’Organisation internationale du travail (OIT), cette conférence vise également à donner un nouvel élan à l’action menée en faveur des principes et droits fondamentaux au travail et à encourager de nouveaux engagements en ce sens, notamment grâce à la Coalition mondiale pour la justice sociale.