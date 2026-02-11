UE : le chancelier allemand appelle à des « décisions fortes » pour relancer l’économie

« Après 25 ans de recul progressif par rapport à nos principaux concurrents, il est temps de nouveau de prendre des décisions fortes », a affirmé M. Merz lors du Sommet européen de l’industrie et à la veille d’un sommet européen informel consacré à la compétitivité de l’UE.

« Seule une Europe économiquement puissante pourra être souveraine. Il est grand temps d’agir, rapidement et de façon décisive », a-t-il souligné.

Le Chancelier allemand a insisté sur la nécessité de « déréguler tous les secteurs » et de revoir « l’ensemble de la législation européenne », sans se limiter à des modifications « mineures ».

Les industriels européens ont appelé lors de ce Sommet les dirigeants du continent à mettre en place des « mesures d’urgence » pour le secteur, face à la flambée des prix de l’énergie, la pression réglementaire et la concurrence déloyale.

Parmi les mesures préconisées, figurent la réduction des coûts de l’énergie et du carbone, l’accélération de l’octroi des permis et du développement des infrastructures, la mise en œuvre effective du marché unique, ainsi que le rétablissement d’une visibilité claire pour les investisseurs.

Les chefs d’Etat et de gouvernement européens doivent prendre dès maintenant des mesures « urgentes et énergiques » pour rétablir la compétitivité de l’industrie et préserver l’emploi, ont-ils encore souligné.

« L’Europe perd sa capacité industrielle à un rythme sans précédent », a constaté Markus Kamieth, le CEO de BASF et président du Cefic, l’organisation européenne du secteur chimique. « Il ne s’agit pas d’un ralentissement temporaire, mais d’une tendance structurelle en matière de compétitivité qui touche tous les secteurs manufacturiers », a-t-il mis en garde.