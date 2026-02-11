Le Canada sous le choc après une fusillade meurtrière dans une école en Colombie-Britannique

La GRC, qui a fait savoir aussi que les corps sans vie de deux autres personnes ont été retrouvés dans une maison, a affirmé qu’elle n’était pas encore en mesure d’expliquer les raisons qui ont pu motiver cette tragédie.

« C’est un jour difficile. Le Canada est en deuil », a affirmé le Premier ministre canadien, Mark Carney, dans des déclarations à la presse mercredi à Ottawa, ajoutant que les drapeaux seront mis en berne pendant sept jours en solidarité avec la population de Tumbler Ridge.

« C’est le temps de se rassembler comme les Canadiens le font toujours dans ces terribles situations », a déclaré Carney, ajoutant qu’il s’est entretenu avec le Premier ministre de la Colombie-Britannique et que ce dernier était en route pour Tumbler Ridge en compagnie du ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree.

Au parlement, une minute de silence est prévue mercredi après-midi avant que les chefs des partis ne prennent la parole pour s’exprimer au sujet du drame. Les travaux de la Chambre des communes devraient être ensuite ajournés, selon les médias locaux.

Dans la petite ville de Tumbler Ridge, qui abrite une population de 2 400 personnes, les écoles secondaire et primaire ont été fermées pour le reste de la semaine.

« Tumbler Ridge est une communauté très forte et nous allons surmonter ça, nous allons surmonter ça comme une grande famille », a affirmé le maire de la ville, Darryl Krakowka.

L’école secondaire de Tumbler Ridge accueille environ 160 élèves. « Malgré la petite taille de l’école, il y règne un formidable esprit communautaire, car nous avons tendance à créer des relations solides et durables entre le personnel et les élèves », lit-on sur le site web de l’établissement.

Au Canada, les fusillades dans les écoles sont extrêmement rares par rapport aux Etats-Unis. La fusillade de Tumbler Ridge est la deuxième fusillade la plus meurtrière dans une école de l’histoire du pays, après la tragédie ayant causé la mort de 14 femmes à Polytechnique Montréal en 1989.

Le Canada adopte des lois plus rigoureuses par rapport à son voisin du sud sur les armes à feu, ce qui complique la possession d’armes d’assaut comme celles utilisées dans les fusillades perpétrées dans les écoles américaines.