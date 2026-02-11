Remaniement ministériel en Turquie

En vertu de ce remaniement, M. Mustafa Çiftçi, qui occupait jusqu’alors le poste de gouverneur d’Erzurum, a été nommé ministre de l’Intérieur en remplacement de M. Ali Yerlikaya, alors que M. Akın Gürlek, procureur général d’Istanbul, a été désigné à la tête du ministère de la Justice, succédant à M. Yılmaz Tunç.

Ce remaniement, le premier depuis les élections de 2023, a été effectué conformément aux articles 104 et 106 de la Constitution. Il s’inscrit dans le cadre des efforts tendant à insuffler une nouvelle dynamique à l’action gouvernementale, en harmonie avec la vision du « Siècle de la Turquie », portée par la Présidence turque, précise-t-on.