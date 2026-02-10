Allemagne : grève jeudi chez la compagnie aérienne Lufthansa

Les pilotes et les agents de bord de la compagnie aérienne allemande Lufthansa ont annoncé une grève simultanée jeudi, faisant craindre d’importantes annulations de vols au départ des aéroports allemands.

Le syndicat allemand des pilotes (VC) a indiqué, dans un communiqué, avoir appelé à une grève d’une journée dans le cadre d’un différend portant sur l’augmentation des cotisations patronales destinées à la pension complémentaire des salariés.

Le mouvement concerne les vols opérés sous la marque Lufthansa ainsi que ceux de la compagnie de fret Lufthansa Cargo au départ de l’Allemagne. Le groupe Lufthansa comprend plusieurs compagnies, dont Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines et ITA Airways.

Le syndicat réclame une hausse des contributions à la retraite d’entreprise pour environ 4.800 personnels de cockpit, une demande rejetée par la direction en raison, selon elle, de coûts élevés et de la faible rentabilité de l’activité premium.

Parallèlement, le syndicat des agents de bord UFO a annoncé un mouvement de grève d’avertissement pour l’ouverture de négociations conventionnelles au sein de la maison mère Lufthansa et de sa filiale régionale CityLine.

Selon UFO, la stratégie du groupe mettrait en péril environ 800 emplois chez CityLine, ce qui motive la revendication d’un plan de sauvegarde de l’emploi.