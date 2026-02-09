Espagne : démantèlement d’un réseau de trafic de cocaïne en provenance du Brésil

L’opération, menée conjointement avec les services des douanes espagnoles et la police fédérale brésilienne, s’est soldée par la saisie d’environ 1,5 tonne de cocaïne et l’arrestation de trois personnes, a indiqué le ministère espagnol de l’Intérieur dans un communiqué.

Ouverte en novembre dernier, l’enquête a permis d’établir que le réseau opérait à travers plusieurs entreprises de façade, implantées aussi bien au Brésil qu’en Espagne, afin de donner une apparence légale à ses activités illicites.

Le modus operandi consistait à acheminer la drogue par voie aérienne vers l’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, avant de la stocker dans différents entrepôts industriels répartis sur le territoire espagnol.

La même source précise que les trafiquants utilisaient des parfums et des désodorisants pour masquer l’odeur de la cocaïne et tenter de tromper les chiens détecteurs des forces de l’ordre.

Dans le cadre de cette coopération internationale, une première saisie de 1.200 kilogrammes de cocaïne a été réalisée à l’aéroport de Belo Horizonte, au Brésil, où la drogue était dissimulée dans des tables en marbre destinées à l’Espagne.

Parallèlement, une intervention menée dans un entrepôt de Barcelone a permis la découverte de 250 kilogrammes supplémentaires de cocaïne, cachés dans des vasques et des plans de travail en marbre. Deux suspects ont été interpellés alors qu’ils tentaient de détruire leurs téléphones portables.

Au total, trois personnes ont été arrêtées pour trafic de drogue et appartenance à une organisation criminelle. Deux d’entre elles ont été placées en détention provisoire sur ordre des autorités judiciaires compétentes, conclut le communiqué.