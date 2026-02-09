Présidentielle au Portugal : large victoire du candidat Antonio José Seguro

Antonio José Seguro, qui succédera le 9 mars au président sortant Marcelo Rebelo de Sousa, au terme de dix années de mandat, a salué « l’attachement du peuple portugais aux valeurs de liberté et de démocratie ».

M. Seguro avait remporté le premier tour avec 31,1 % des voix et bénéficié, entre les deux tours, du soutien de personnalités issues de l’ensemble de l’échiquier politique.

Si la fonction présidentielle est essentiellement honorifique, le nouveau chef de l’État disposera d’un rôle d’arbitre dans un contexte politique fragile, marqué par l’absence de majorité parlementaire.

La campagne du second tour a été perturbée par de violentes tempêtes ayant touché le pays ces dernières semaines, entraînant le report du scrutin dans certaines circonscriptions. Malgré ces difficultés, la participation devrait rester proche de celle du premier tour, qui avait atteint 52,3 %, son niveau le plus élevé depuis la présidentielle de 2006.