Présidentielle au Portugal : large victoire du candidat Antonio José Seguro

L’ancien secrétaire général du Parti socialiste Antonio José Seguro, 63 ans, a remporté dimanche le second tour de l’élection présidentielle au Portugal, s’imposant largement face au candidat d’extrême droite André Ventura

A la UneEn directInternational
Par
Selon des résultats portant sur 99,2% des circonscriptions, M. Seguro a obtenu 66,8% des suffrages, contre 33,2% pour M. Ventura, député de 43 ans et président de la formation Chega (« Assez »).

Antonio José Seguro, qui succédera le 9 mars au président sortant Marcelo Rebelo de Sousa, au terme de dix années de mandat, a salué « l’attachement du peuple portugais aux valeurs de liberté et de démocratie ».

M. Seguro avait remporté le premier tour avec 31,1 % des voix et bénéficié, entre les deux tours, du soutien de personnalités issues de l’ensemble de l’échiquier politique.

Si la fonction présidentielle est essentiellement honorifique, le nouveau chef de l’État disposera d’un rôle d’arbitre dans un contexte politique fragile, marqué par l’absence de majorité parlementaire.

La campagne du second tour a été perturbée par de violentes tempêtes ayant touché le pays ces dernières semaines, entraînant le report du scrutin dans certaines circonscriptions. Malgré ces difficultés, la participation devrait rester proche de celle du premier tour, qui avait atteint 52,3 %, son niveau le plus élevé depuis la présidentielle de 2006.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite