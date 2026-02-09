Lille candidate pour accueillir le siège de la future Agence européenne des douanes

La nouvelle agence s’inscrit dans un projet de réforme du Code des douanes de l’Union européenne visant à moderniser et harmoniser les procédures nationales et à mieux faire face à l’augmentation des flux commerciaux, notamment ceux liés au commerce en ligne. Elle doit également coordonner la gestion des risques et l’analyse des données, et appuyer les autorités nationales dans la lutte contre la fraude et les infractions transfrontalières.

À l’occasion d’une réunion de mobilisation autour de cette candidature organisée en fin de semaine, le président français Emmanuel Macron a apporté son soutien à la candidature de la métropole lilloise, appelant à faire de Lille « un lieu de convergence pour une Europe plus souveraine ».

Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a pour sa part mis en avant l’impact attendu de l’installation de l’agence sur l’économie locale, évoquant la création de plusieurs centaines d’emplois et un renforcement de l’attractivité du territoire.

De son côté, le président de la Métropole européenne de Lille, Damien Castelain, a également souligné les atouts logistiques de la candidature, citant la mise à disposition d’un bâtiment neuf à proximité immédiate de la gare Lille-Flandres, une école européenne agréée, ainsi que des connexions ferroviaires et aériennes vers les principales capitales européennes.

Dans le cadre de ce projet, l’État français s’est engagé à financer pendant neuf ans le loyer et les frais d’installation de l’agence, pour un montant total de 50 millions d’euros.

Outre Lille, huit autres villes européennes sont candidates pour accueillir cette nouvelle institution décentralisée, à savoir Varsovie, Porto, Rome, Zagreb, La Haye, Liège, Malaga et Bucarest.

La décision sur le lieu d’implantation de l’agence est attendue dans les prochaines semaines. Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne doivent établir chacun une « short-list » de deux villes vers les 25 ou 26 février. Si une même ville figure dans les deux listes, elle sera désignée d’office, à défaut le processus de sélection se poursuivra.