Espagne : reprise du trafic maritime entre les ports d’AlgÃ©siras et Tanger Med

Le trafic maritime entre les ports dâ€™AlgÃ©siras et de Tanger Med a repris dimanche, aprÃ¨s une interruption provisoire causÃ©e par les conditions mÃ©tÃ©orologiques dÃ©favorables ayant affectÃ© le dÃ©troit de Gibraltar.

Selon lâ€™AutoritÃ© portuaire de la baie dâ€™AlgÃ©siras (APBA), les liaisons ont Ã©tÃ© rÃ©tablies Ã  partir de 08h00, Ã  la faveur dâ€™une amÃ©lioration progressive de la situation mÃ©tÃ©orologique.

Le passage de la tempÃªte Marta, marquÃ© samedi par de fortes rafales de vent et une mer trÃ¨s agitÃ©e, avait conduit les autoritÃ©s Ã  suspendre les traversÃ©es afin de garantir la sÃ©curitÃ© des passagers et des navires.

Sâ€™agissant de la liaison entre Tarifa et Tanger-Ville, les compagnies maritimes envisagent une reprise du trafic dans lâ€™aprÃ¨s-midi, sous rÃ©serve dâ€™une confirmation durable de lâ€™amÃ©lioration des conditions de navigation.

Par atlasinfo (MAP)
