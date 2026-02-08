Espagne : reprise du trafic maritime entre les ports d’AlgÃ©siras et Tanger Med

Selon lâ€™AutoritÃ© portuaire de la baie dâ€™AlgÃ©siras (APBA), les liaisons ont Ã©tÃ© rÃ©tablies Ã partir de 08h00, Ã la faveur dâ€™une amÃ©lioration progressive de la situation mÃ©tÃ©orologique.

Le passage de la tempÃªte Marta, marquÃ© samedi par de fortes rafales de vent et une mer trÃ¨s agitÃ©e, avait conduit les autoritÃ©s Ã suspendre les traversÃ©es afin de garantir la sÃ©curitÃ© des passagers et des navires.

Sâ€™agissant de la liaison entre Tarifa et Tanger-Ville, les compagnies maritimes envisagent une reprise du trafic dans lâ€™aprÃ¨s-midi, sous rÃ©serve dâ€™une confirmation durable de lâ€™amÃ©lioration des conditions de navigation.